24 сентября Новороссийск подвергся атаке беспилотников, которые киевский режим направил на гражданскую инфраструктуру. По данным оперативного штаба Краснодарского края, опубликовавшего фотографии с места происшествий, в результате были повреждены несколько жилых зданий. Все экстренные службы работают в штатном режиме, информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БЭК, но также город подвергся налёту летающих беспилотников. Вследствие ударов по жилым домам и гостинице Новороссийска зафиксированы человеческие жертвы: погибли трое, в том числе ребёнок. Число раненных достигло восьми человек.