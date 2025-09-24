Интервидение
24 сентября, 15:56

Опубликованы страшные последствия смертельной атаки ВСУ на Новороссийск

Обложка © Telegram / Оперативный штаб

24 сентября Новороссийск подвергся атаке беспилотников, которые киевский режим направил на гражданскую инфраструктуру. По данным оперативного штаба Краснодарского края, опубликовавшего фотографии с места происшествий, в результате были повреждены несколько жилых зданий. Все экстренные службы работают в штатном режиме, информация о возможных пострадавших уточняется.

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Фото © Telegram / Оперативный штаб

Пять украинских безэкипажных катеров уничтожили у берегов Новороссийска
Напомним, сегодня в Новороссийске была объявлена угроза атаки БЭК, но также город подвергся налёту летающих беспилотников. Вследствие ударов по жилым домам и гостинице Новороссийска зафиксированы человеческие жертвы: погибли трое, в том числе ребёнок. Число раненных достигло восьми человек.

