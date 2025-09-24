Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Крымом и Чёрным морем
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские системы противовоздушной обороны в период с 18:00 мск до 23:00 мск уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что ВС РФ обнаружили безэкипажный катер Вооружённых сил Украины в акватории Чёрного моря рядом с Крымом. Операция по уничтожению объекта прошла успешно.
