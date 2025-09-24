Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 18:28

ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ вблизи побережья Крыма

Расчеты центра «Рубикон» обнаружили и нейтрализовали безэкипажный катер Вооружённых сил Украины в акватории Чёрного моря рядом с Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.

Катер ВСУ у побережья Крыма. Видео © Telegram / Минобороны России

«Утром 24 сентября расчёты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма», отметили в ведомстве.

В Туапсинском округе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров
В Туапсинском округе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

Ранее Life.ru сообщал о попытке ВСУ атаковать Новороссийск с помощью катера Magura, стоимостью 273 тысячи долларов. Он представляет собой надводный дрон украинского производства. Этот дрон сможет поражать корабли и береговые объекты на расстоянии до 800 километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar