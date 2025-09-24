ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ вблизи побережья Крыма

Расчеты центра «Рубикон» обнаружили и нейтрализовали безэкипажный катер Вооружённых сил Украины в акватории Чёрного моря рядом с Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.

Катер ВСУ у побережья Крыма. Видео © Telegram / Минобороны России

«Утром 24 сентября расчёты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма», — отметили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал о попытке ВСУ атаковать Новороссийск с помощью катера Magura, стоимостью 273 тысячи долларов. Он представляет собой надводный дрон украинского производства. Этот дрон сможет поражать корабли и береговые объекты на расстоянии до 800 километров.