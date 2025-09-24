В Туапсинском округе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

Власти Туапсинского округа ввели режим максимальной готовности для всех служб в связи с угрозой атаки украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«В акватории Чёрного моря обнаружены безэкипажные катера», — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава округа также обратился к местным жителям и туристам с просьбой незамедлительно покинуть прибрежную полосу в целях безопасности.