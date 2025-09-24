Интервидение
24 сентября, 16:49

ВСУ пытались атаковать Новороссийск катером Magura за 273 тысячи долларов

Magura V5 (по центру кадра). Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Стоимость уничтоженного российскими силами обороны украинского безэкипажного катера Magura V5 составляет около 273 тысячи долларов. Об этом сообщает Mash.

Magura V5 является надводным дроном украинского производства, созданным для поражения кораблей и береговых объектов с радиусом действия до 800 километров.

Также были опубликованы кадры уничтожения катера, на которых видно, как на морской глади происходит мощный взрыв со столбом дыма. По детонации можно понять, что на борту находилась взрывчатка.

Захарова назвала сигналом для Евросоюза налёт дронов ВСУ на Новороссийск
Напомним, сегодня Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших, включая ребёнка, и восемь пострадавших. Мэр города Андрей Кравченко в свою очередь заявил о двоих погибших и 11 раненых, уточнив, что несовершеннолетних среди них не было.

