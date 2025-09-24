ВСУ пытались атаковать Новороссийск катером Magura за 273 тысячи долларов

Стоимость уничтоженного российскими силами обороны украинского безэкипажного катера Magura V5 составляет около 273 тысячи долларов. Об этом сообщает Mash.

Magura V5 является надводным дроном украинского производства, созданным для поражения кораблей и береговых объектов с радиусом действия до 800 километров.

Также были опубликованы кадры уничтожения катера, на которых видно, как на морской глади происходит мощный взрыв со столбом дыма. По детонации можно понять, что на борту находилась взрывчатка.