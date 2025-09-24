Евросоюзу не стоит потом удивляться, если украинские военные начнут применять свои террористические навыки и по европейским объектам. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА «Новости» удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске.

«Киевский режим бьёт по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам. Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, где расположена администрация Владимира Зеленского. — Прим. Life.ru) будет оттачивать террористические навыки всё больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — поделилась она.

Напомним, вследствие ударов по жилым домам и гостинице Новороссийска со стороны ВСУ зафиксированы человеческие жертвы: погибли трое, в том числе ребёнок. Число раненых достигло 11 человек. Оперштаб Кубани показал фотографии с места удара дронов. Пострадал также офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.