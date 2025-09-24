Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 11
Обложка © Telegram / Оперативный штаб
Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до одиннадцати человек. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале. Градоначальник уточнил, что двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
«Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое — в тяжёлом состоянии, четверо — средняя тяжесть и пять — [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет», — написал Кравченко.
Напомним, сегодня, 24 сентября в Новороссийске была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных катеров. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли три человека, восемь человек, включая ребенка, получили ранения и были госпитализированы. Сообщается о повреждениях автомобилей у гостиницы «Новороссийск» и различных зданий. В настоящее время в городе введен режим ЧС в связи с сохранением угрозы повторных атак. Воздушная тревога также объявлялась в Анапе и Геленджике.
