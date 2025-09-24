Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 11

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до одиннадцати человек. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале. Градоначальник уточнил, что двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.