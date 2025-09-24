Российские вооружённые силы нанесли удар по объекту Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор Николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По данным источника, на месте работали четыре пожарные машины и кареты скорой помощи.

«Днепропетровск, итоги прилёта... уничтожен ангар с самолётами и склад с БПЛА самолётного типа», — заявил он.

Источники координатора в подполье также сообщили о нескольких ликвидированных военнослужащих ВСУ и как минимум четырёх тяжелораненых, среди которых могли быть иностранцы. Для эвакуации пострадавших привлекалась авиационная техника.

«В результате, в направлении прилёта были замечены 4 пожарки и скорая, возможно вертолёты забирали 300-х, а скорая — 200-х», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российскими военными были нанесены удары по объектам в Днепропетровске. Сообщается о попаданиях в Южный машиностроительный завод, где, по данным источника, производились двигатели и корпуса для ракет, а также в цех по изготовлению запчастей для беспилотников. Лебедев уточнил, что на предприятии было зафиксировано несколько взрывов.