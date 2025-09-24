Российский «‎Якут-За» одолел ВСУшника-амбала в ожесточённом рукопашном бою в окопе

Российский военнослужащий вступил в рукопашную схватку с бойцом ВСУ в окопе на территории ДНР и ликвидировал противника. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Якут-За.

По словам военнослужащего, противник прятался в кустах при входе в окоп на опорном пункте, и его сразу не было заметно из-за поворота.

«Он ногой выбил у меня автомат, я в ответ выбил у него. Он упал, завязалась небольшая рукопашная. Уже в окопе начали бороться. Мне удалось стянуть у него магазин, выкинуть патронник. Он был поздоровее меня, да и усталость давала о себе знать. Но несколько ударов я нанёс. Потом вспомнил, что автомат был недалеко. Взял оружие, сделал выстрел», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал, как военнослужащий Армии России запрыгнул в окоп к противнику и устроил там настоящую бойню. Герою удалось не только ликвидировать почти весь вражеский отряд, но и отступить с неопасными для жизни ранениями.