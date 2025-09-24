«‎Богатырь-одиночка» с разбега прыгнул в окоп ВСУ, истребил почти всю группу и выбрался живым

Российский военнослужащий смог прорваться в окоп к украинским бойцам, ликвидировать почти всю их группу, после чего спастись и благополучно вернуться на свои позиции, несмотря на полученные ранения. Историей настоящего подвига делится Mash на Донбассе.

Боец ВС РФ забрался в окоп к солдатам ВСУ и уничтожил их. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Боец признался, что это был первый в его жизни штурм. Весь день по его отряду противник наносил удары из гранатомётов, миномётов, автоматов, а также сбрасывал бомбы с дронов. Командир получил тяжёлое ранение, тогда боец взял командование на себя и пошёл на штурм. Он рассказал, как запрыгнул с разбега во вражеский окоп. Отстреливаться пришлось сразу от нескольких человек, как в американских боевиках, после чего нужно было вернуться к своим, хотя живым его уже не ждали.

«Они все неубиваемые какие-то. По-моему, там большинство грузинов было. Встал. Быстренько, откатился, только дорогу перебежал, в куст упал, лежу, тухну. Броник с себя начинаю скидывать. Чувствую, что засыпаю. Встаю, иду дальше. Иду прямо по открытке [открытой местности]. Так прошёл вдоль дороги и запрыгнул к своим», — поделился российский солдат воспоминаниями о том, как уже покидал окоп ВСУ. Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию, но затем планирует вернуться на фронт.

Ранее заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс рассказал, что группа из шести военнослужащих ВСУ сдалась в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области, по ошибке прибыв на позиции российских войск по пути к своим.