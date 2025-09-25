Интервидение
25 сентября, 03:07

ПВО сбила дроны в трёх районах Ростовской области, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Ночью 25 сентября силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Воздушная атака была отражена в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском районах. Все цели перехвачены, последствий на земле нет, никто не пострадал», – уточнил глава региона.

По предварительным данным, обошлось без разрушений. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем властей и силовиков.

Ранее Life.ru писал, что ночью жители Белореченского района Краснодарского края слышали около шести взрывов. Власти Кубани объявили угрозу атаки БПЛА и попросили людей оставаться дома до отмены тревоги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

