27 сентября, 21:14

Три человека пострадали при ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области

Три мирных жителя пострадали в результате удара боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино Белгородской области. О случившемся у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под атаку двух дронов ВСУ попало производственное предприятие. В результате происшествия пострадали трое сотрудников.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует её в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. Данные о последствиях удара уточняются.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 11 украинских беспилотников в воздушном пространстве трёх областей. По данным ведомства, шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью, три — над Курской областью. Ещё два БПЛА перехватили над Белгородской областью.

