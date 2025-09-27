Лавров: Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты по государствам ЕС или НАТО

Российские БПЛА и ракеты не направлены на государства ЕС или НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.





«Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членов Евросоюза, странам Североатлантического альянса», — сказал российский министр.