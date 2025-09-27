Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 сентября, 17:12

Лавров: Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты по государствам ЕС или НАТО

Обложка © Life.ru

Российские БПЛА и ракеты не направлены на государства ЕС или НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членов Евросоюза, странам Североатлантического альянса», — сказал российский министр.

«У НАТО и ЕС не должно быть сомнений»: Любая агрессия против России получит отпор, заявил Лавров
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
