Лавров: Россия никогда не направляет БПЛА и ракеты по государствам ЕС или НАТО
Обложка © Life.ru
Российские БПЛА и ракеты не направлены на государства ЕС или НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членов Евросоюза, странам Североатлантического альянса», — сказал российский министр.
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.
