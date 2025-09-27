Россия готова к диалогу, направленному на решение коренных причин украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Россия, как не раз подчёркивал президент [России Владимир] Путин, с самого начала была и остаётся открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта, — сказал российский министр.

По словам Лаврова, для обеспечения безопасности России и защиты её ключевых интересов, необходимо гарантировать соблюдение прав русских и русскоязычных граждан на территориях, находящихся под управлением киевского режима. Только при выполнении этих условий Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, подчеркнул он.

Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС.