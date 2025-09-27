Интервидение
27 сентября, 16:30

Лавров заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Россия готова к диалогу, направленному на решение коренных причин украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Россия, как не раз подчёркивал президент [России Владимир] Путин, с самого начала была и остаётся открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта, — сказал российский министр.

По словам Лаврова, для обеспечения безопасности России и защиты её ключевых интересов, необходимо гарантировать соблюдение прав русских и русскоязычных граждан на территориях, находящихся под управлением киевского режима. Только при выполнении этих условий Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, подчеркнул он.
Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл более 35 встреч за три дня
Также Лавров заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • МИД РФ
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
