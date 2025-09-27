Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл более 35 встреч за три дня

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл свыше 35 встреч в ходе трёх суток участия в высокоуровневой неделе 80-й сессии Генассамблеи ООН. Данное заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Более 35 встреч и мероприятий за трое суток!» — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что 27 сентября станет кульминационным днём программы министра. Захарова добавила, что в ближайшее время ожидается выступление Лаврова на общеполитической дискуссии и его последующая пресс-конференция. На брифинге министр расскажет об итогах и ключевых моментах работы на юбилейной сессии.

Напомним, что юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Тематические дебаты пройдут 27 и 29 сентября. Для российской стороны поездка оказалась весьма продуктивной. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций между ведомствами двух стран на 2026-2029 годы.