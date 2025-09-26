Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 18:21

Лавров провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи в Нью-Йорке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Республики Корея прошли в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. О деталях подготовки к встрече сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Перед началом общения произошёл небольшой протокольный инцидент, когда сопровождающие министра иностранных дел РК попытались внести в помещение крупный государственный флаг своей страны.

«Российской стороной было вежливо указано на то, что флаги уже установлены на столе переговоров», — отметили в МИД РФ.

Лавров обсудил с Гутерришем конфликты на Украине, в Газе и реформирование ООН
Лавров обсудил с Гутерришем конфликты на Украине, в Газе и реформирование ООН

Ранее Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. На переговорах обсуждалось охлаждение отношений между странами. В Москве прямо дали понять, что более не рассматривают страну в качестве нейтральной стороны для ведения переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar