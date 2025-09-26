Лавров провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи в Нью-Йорке

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Республики Корея прошли в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. О деталях подготовки к встрече сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Перед началом общения произошёл небольшой протокольный инцидент, когда сопровождающие министра иностранных дел РК попытались внести в помещение крупный государственный флаг своей страны.

«Российской стороной было вежливо указано на то, что флаги уже установлены на столе переговоров», — отметили в МИД РФ.

Ранее Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. На переговорах обсуждалось охлаждение отношений между странами. В Москве прямо дали понять, что более не рассматривают страну в качестве нейтральной стороны для ведения переговоров.