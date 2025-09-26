Интервидение
26 сентября, 00:57

Лавров обсудил с Гутерришем конфликты на Украине, в Газе и реформирование ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых были рассмотрены вопросы реформирования всемирной организации в контексте инициативы «ООН-80». Министр подчеркнул, что преобразования должны сохранять институциональные основы ООН и осуществляться под строгим контролем государств-членов.

На встрече также состоялось обсуждение ситуаций вокруг Украины и палестино-израильского конфликта. Лавров акцентировал важность беспристрастной работы Секретариата ООН в соответствии со статьёй 100 Устава организации.

«С обеих сторон выражен твёрдый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. На переговорах обсуждалось охлаждение отношений между странами. Российская сторона прямо заявила, что Берн больше не воспринимается как нейтральный посредник.

