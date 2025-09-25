Лавров обсудил закончившийся нейтралитет Берна с главой МИД Швейцарии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом охлаждение отношений между странами. Российская сторона прямо заявила, что Берн больше не воспринимается как нейтральный посредник.

«Швейцария утратила реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Недружественная политика Конфедерации учитывается в российской позиции», – сообщили в МИД РФ.

Кроме того, министры затронули международную повестку, включая урегулирование конфликта на Украине. Обсуждалось и будущее ОБСЕ — Москва обозначила претензии к организации и указала на причины деградации её роли.

«Мы изложили оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации её роли в сфере безопасности», – уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили интерес к мирному урегулированию на Украине. Москва и Вашингтон обменялись мнениями и обозначили готовность к поиску решений. Лавров подчеркнул, что Россия отвергает схемы, которые затягивают кризис и навязываются Киевом и рядом европейских столиц.