24 сентября, 20:08

Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в мирных решениях по Украине

Сергей Лавров на встрече с главой Госдепа Марко Рубио. Обложка © Telegram / МИД России

На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути урегулирования украинского кризиса. В МИД РФ сообщили, что обе стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирных решений и обменялись мнениями в развитие пониманий, достигнутых во время саммита на Аляске.

Лавров подчеркнул, что Москва готова придерживаться выработанной линии и координировать усилия с американской стороной для устранения первопричин конфликта. Он также отметил неприемлемость схем, которые затягивают кризис и продвигаются Киевом и некоторыми европейскими столицами.

Стороны также обсудили восстановление двусторонних контактов, плановое функционирование дипмиссий и перспективы нормализации отношений. Было решено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.

Рубио повторил Лаврову позицию Трампа о прекращении конфликта на Украине
Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров после переговоров с Марко Рубио показал журналистам поднятый вверх большой палец. Министр не стал давать комментариев, но жестом выразил одобрение хода встречи.

Юния Ларсон
