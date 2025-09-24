Интервидение
24 сентября, 19:20

Лавров показал поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвёл итоги встречи с госсекретарём США Марко Рубио с помощью жеста. На вопрос журналистов он просто поднял вверх большой палец.

После переговоров Лавров не общался с прессой, но выразил позитив, жестом показав «класс».

Сергей Лавров жестом оценил переговоры с Марко Рубио. Фото © Telegram / Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство

В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио. Она длилась около часа и проходила за закрытыми дверями. В Госдепартаменте сообщили, что госсекретарь повторил российскому министру позицию Трампа о необходимости прекращения конфликта на Украине. Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

