Лавров показал поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвёл итоги встречи с госсекретарём США Марко Рубио с помощью жеста. На вопрос журналистов он просто поднял вверх большой палец.
После переговоров Лавров не общался с прессой, но выразил позитив, жестом показав «класс».
Сергей Лавров жестом оценил переговоры с Марко Рубио. Фото © Telegram / Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство
В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио. Она длилась около часа и проходила за закрытыми дверями. В Госдепартаменте сообщили, что госсекретарь повторил российскому министру позицию Трампа о необходимости прекращения конфликта на Украине. Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.
