Лавров показал поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвёл итоги встречи с госсекретарём США Марко Рубио с помощью жеста. На вопрос журналистов он просто поднял вверх большой палец.

После переговоров Лавров не общался с прессой, но выразил позитив, жестом показав «класс».

Сергей Лавров жестом оценил переговоры с Марко Рубио. Фото © Telegram / Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство