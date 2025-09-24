Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 17:06

Лавров и Рубио начали встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

В Нью-Йорке начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом пишет РИА «Новости». Встреча проходит в рамках стартовавшей недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Предполагается, что Лавров должен доходчиво объяснить американской стороне позицию России по Украине, так как ранее президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и решил, что при западной поддержке Киев может не только вернуть утраченные территории, но «даже пойти дальше».

Трампу пришлось начинать речь в ООН с неработающим телесуфлёром
Трампу пришлось начинать речь в ООН с неработающим телесуфлёром

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министр проведёт двусторонние встречи, примет участие в мероприятиях «Группы двадцати», БРИКС и ОДКБ, а также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Сергей Лавров
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar