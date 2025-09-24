Рубио повторил Лаврову позицию Трампа о прекращении конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул важность значительных шагов для долговременного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.