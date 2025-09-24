Интервидение
24 сентября, 18:33

Рубио повторил Лаврову позицию Трампа о прекращении конфликта на Украине

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул важность значительных шагов для долговременного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь повторил призыв президента Трампа к прекращению убийств и отметил необходимость принятия Москвой значительных мер для долгосрочного решения российско-украинского конфликта», — говорится в заявлении.

Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке проходила без вступительных слов для прессы и имела закрытый формат. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

