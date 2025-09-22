Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 сентября, 16:43

В МИД анонсировали десятки встреч Лаврова на Генассамблее ООН в США

Обложка © Life.ru

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке запланировано множество встреч с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».

«Мы уже говорили о том, что прорабатываются десятки двусторонних и многосторонних встреч у Сергея Лаврова, как это обычно бывает на Генассамблее, в том числе и с американской стороной», — сказала она.

Дипломат пояснила, что это был ответ на вопрос о возможности контактов с госсекретарём США Марко Рубио. Вместе с тем Захарова подтвердила, что Лавров возглавит российскую делегацию на юбилейной сессии. По её словам, министр выступит с трибуны 27 сентября, а также проведёт переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее сообщалось, что на Генеральной Ассамблее ООН представители десяти государств, включая Францию, планируют объявить о признании Палестины. В это число входят Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.

Юлия Сафиулина
