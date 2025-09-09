Захарова назвала позором председательство внучки нациста Бербок в Генассамблее ООН
Обложка © Telegram/ МИД России
Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок станет антисимволом и позором ООН, возглавив сессию Генассамблеи. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на заседании Международного антифашистского форума в Москве.
«Сегодня, в этот день, к своим обязанностям приступает в качестве председателя Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок. Одиозный деятель, её невозможно назвать просто бывшим министром иностранных дел, прикрывающийся некими неолиберальными установками», — заявила Захарова.
Дипломат также затронула семейную историю политика, отметив что та родилась в семье нациста. По её словам, Бербок рассказывала журналистам о «геройстве» деда, который сражался в Калининграде на стороне Третьего рейха. Избрание экс-главы МИД ФРГ на пост председателя Генассамблеи происходит в юбилейный год для ООН — организации, созданной на основе жертв и подвигов людей во Второй мировой войне.
Россию же на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В рамках визита он выступит на общеполитических дебатах, а также проведёт ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран.