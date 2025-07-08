Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недовольство публикацией посольства Германии в Москве. В телеграм-канале посольства была размещена карта послевоенной Европы с искаженным изображением советского флага. По мнению дипломата, вместо государственного символа СССР был использован «гибрид» нацистской символики и символики запрещенной экстремистской организации.

Захарова задалась вопросом о причинах, побудивших немецких дипломатов к такому шагу. Учитывая контекст празднования 80-летия Победы над нацизмом, она считает, что принесение извинений со стороны посольства Германии было бы вполне уместным.

По мнению Марии Захаровой, озвученная публикация может представлять собой намеренную и незаконную попытку поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом в период Второй мировой войны. Кроме того, Захарова предположила, что причиной случившегося может быть некомпетентность сотрудников посольства Германии, которые, возможно, перешли на аутсорсинг, наняв русскоязычных граждан Украины, либо обменивают подобные дезинформационные материалы на поставки ракет.

«Пбликация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Вариантов не так много... Просто глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства. Конечно, то долгое время, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок, не могло пройти бесследно. Печально, если представители дипломатической миссии Германии в одной из ключевых стран мира для своей работы используют картинки из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркет-плейса, продающего фейковый репринт», — написала она в телеграм-канале.