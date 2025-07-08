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Регион
8 июля, 13:53

Посольство ФРГ опубликовало послевоенную карту с издёвкой над флагом СССР

Посольство ФРГ в России опубликовало карту послевоенной Германии с флагом СССР, стилизованным под нацистский. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в своём телеграм-канале.

Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР. Фото © Telegram / Посольство Германии в Москве

Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР. Фото © Telegram / Посольство Германии в Москве

На карте советская зона оккупации обозначена флагом с чёрными серпом и молотом в белом круге на красном фоне, хотя в оригинале символы были золотыми и располагались в верхнем углу полотнища. Такой дизайн напоминает флаг Третьего рейха, где в аналогичной цветовой гамме изображалась свастика.

Флаги США, Великобритании и Франции представлены без изменений. Публикация приурочена к 80-летию образования земель Мекленбург — Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия на территории советской зоны оккупации.

Группа школьников сорвала флаги СССР и Российской Империи со здания в Петербурге
Группа школьников сорвала флаги СССР и Российской Империи со здания в Петербурге

Ранее Life.ru сообщал, что во время парада в Вашингтоне, посвящённого Дню Памяти, участники несли флаги стран-союзников, боровшихся с нацистской Германией. Однако среди них не было ни российского триколора, ни флага Советского Союза. Марш был организован с участием знаменосцев, представлявших страны антигитлеровской коалиции.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Александра Мышляева
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