Посольство ФРГ опубликовало послевоенную карту с издёвкой над флагом СССР
Посольство ФРГ в России опубликовало карту послевоенной Германии с флагом СССР, стилизованным под нацистский. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в своём телеграм-канале.
Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР. Фото © Telegram / Посольство Германии в Москве
На карте советская зона оккупации обозначена флагом с чёрными серпом и молотом в белом круге на красном фоне, хотя в оригинале символы были золотыми и располагались в верхнем углу полотнища. Такой дизайн напоминает флаг Третьего рейха, где в аналогичной цветовой гамме изображалась свастика.
Флаги США, Великобритании и Франции представлены без изменений. Публикация приурочена к 80-летию образования земель Мекленбург — Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия на территории советской зоны оккупации.
Ранее Life.ru сообщал, что во время парада в Вашингтоне, посвящённого Дню Памяти, участники несли флаги стран-союзников, боровшихся с нацистской Германией. Однако среди них не было ни российского триколора, ни флага Советского Союза. Марш был организован с участием знаменосцев, представлявших страны антигитлеровской коалиции.
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