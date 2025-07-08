Посольство ФРГ опубликовало послевоенную карту с издёвкой над флагом СССР

Посольство ФРГ в России опубликовало карту послевоенной Германии с флагом СССР, стилизованным под нацистский. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в своём телеграм-канале.

Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР. Фото © Telegram / Посольство Германии в Москве

На карте советская зона оккупации обозначена флагом с чёрными серпом и молотом в белом круге на красном фоне, хотя в оригинале символы были золотыми и располагались в верхнем углу полотнища. Такой дизайн напоминает флаг Третьего рейха, где в аналогичной цветовой гамме изображалась свастика.

Флаги США, Великобритании и Франции представлены без изменений. Публикация приурочена к 80-летию образования земель Мекленбург — Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия на территории советской зоны оккупации.