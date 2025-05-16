Группа школьников сорвала флаги СССР и Российской Империи со здания в Петербурге

В Санкт-Петербурге шестеро девятиклассников сорвали советский и имперский флаги со здания на Белградской улице, а затем попытались скрыться. О случившемся пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Всё произошло вечером 15 мая. Случайная прохожая заметила хулиганскую выходку подростков и вызвала полицию. Школьников задержали и отправили в участок. Там с ними была проведена профилактическая беседа, флаги изъяты. Кроме того, в отделение вызваны родители. После составления протоколов всех отпустили. Возбуждено дело о краже.