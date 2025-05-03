Прохожие помешали украсть знаменитых бутовских козлов в Москве
В Москве прохожие вмешались и остановили попытку украсть известных бутовских козлов. Хозяин и местные жители успешно защитили животных, пишет Telegram-канал SHOT.
Женщина заметила двух козлят на улицах Южного Бутова. Она, под предлогом «смотри, какие худые! Они у тебя сдохнут», схватила их и потянула в неизвестном направлении. Рядом с животными находился их хозяин Валерий Аникеев. Он объединился с другими прохожими и остановил попытку кражи.
Попытка похищения бутовских козлов. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщал Life.ru, осенью 2024 года хозяин «козлиной ОПГ» Валерий Аникеев пригласил к себе в гости известных любителей коз — Джигана и Оксану Самойлову. 76-летний Аникеев даже пообещал подарить звёздной паре одного из своих питомцев, чтобы тот жил на Рублёвке.