В зоопарке «Лимпопо» волчица выбралась из вольера, гостей пришлось эвакуировать
Волчица. Фото © freepik/ vladimircech
В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде полярная волчица выбралась из вольера, что привело к эвакуации посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Инцидент произошёл в субботу примерно в 16:30 по московскому времени.
Как пояснили в зоопарке, во время кормления сотрудник не закрыл задвижку, в результате чего животное покинуло карантинное помещение. Для обеспечения безопасности территорию зоопарка оцепили, а всех гостей экстренно вывели. Позже волчица самостоятельно вернулась в вольер.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Областная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при обеспечении безопасности посетителей.
Ранее в Биробиджане работники Министерства чрезвычайных ситуаций успешно помогли волку, который оказался в ловушке между зданиями. Он был напуган и проявлял агрессию. Сотрудники МЧС опубликовали видео, на котором запечатлён процесс спасения.