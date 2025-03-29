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29 марта, 19:27

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли волка, застрявшего между зданиями

Застрявший волк в Биробиджане. Обложка © Telegram / МЧСЕАО

Застрявший волк в Биробиджане. Обложка © Telegram / МЧСЕАО

В центральной части Биробиджана между стенами зданий застрял волк. Хищник испугался людей, поэтому вёл себя агрессивно. Пресс-служба МЧС опубликовала видео со спасением животного из бетонной ловушки.

Волк застрял между зданиями в Биробиджане. Видео © Telegram / МЧСЕАО

«Животное оказалось молодым волком. Ветеринары усыпили его с помощью шприца, спасатели МЧС России достали хищника из западни. Специалисты центра «Амурский тигр» вывезли зверя в лесной массив», — говорится в публикации.

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Юрий Лысенко
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