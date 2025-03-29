В Биробиджане сотрудники МЧС спасли волка, застрявшего между зданиями

В центральной части Биробиджана между стенами зданий застрял волк. Хищник испугался людей, поэтому вёл себя агрессивно. Пресс-служба МЧС опубликовала видео со спасением животного из бетонной ловушки.

«Животное оказалось молодым волком. Ветеринары усыпили его с помощью шприца, спасатели МЧС России достали хищника из западни. Специалисты центра «Амурский тигр» вывезли зверя в лесной массив», — говорится в публикации .

Ранее Life.ru рассказывал, как в Махачкале спасли кота Цезаря. Он находился в многоквартирном доме во время взрыва газа и не мог выбраться самостоятельно. Спасатели нашли его под кроватью и унесли в безопасное место.