«Хоть Рублёвку освоят»: Хозяин «козлиной ОПГ» из Бутова предложил семье Джигана совершить обмен

Хозяин нашумевшей «козлиной ОПГ» из Бутова пригласил к себе в гости других знаменитых любителей козочек — Джигана и Оксану Самойлову. 76-летний Валерий Аникеев даже пообещал подарить звёздной паре кого-то из своих рогатых питомцев, чтобы тот жил на Рублёвке. Главное условие — никаких инбридингов.

Глава «козлиной ОПГ» из Бутова пообещал Самойловой козу. Видео © SHOT

Как рассказал Валерий Борисович корреспонденту SHOT, родом он из Саратовской области. Любовь к козам началась у него с самого рождения — по его словам, выкормили его именно козьим молоком, а не материнским. В 16 лет дед Валера сбежал из дома, чтобы строить ГЭС, и прошёл путь от монтажника до большого московского начальника в Госкомитете по науке. Но мечта о собственной ферме оказалась сильнее, и к пенсии он обзавёлся 14 козочками. Правда, есть одно но: его маленький частный дом находится рядом с большими бутовскими ЖК, и жителям новостроек такое близкое соседство с «природой» не нравится.

Суд обязал дедушку Валеру выстроить для своего стада загон и прикрыть от глаз огромную кучу навоза у себя на участке. Предписание пенсионер выполнил — поставил на участке забор и накрыл клеёнкой зловонную кучу козлиного удобрения. На большее благоустройство пенсии Валерия Борисовича не хватило. Однако он рад похвастаться своим мини-ремонтом перед теми, кому общение с козочками доставляет такое же удовольствие, как и ему, — Джиганом и Оксаной Самойловой.