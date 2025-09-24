Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины и вопросы двустороннего сотрудничества с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Их встреча состоялась на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях», — сказано в сообщении МИД РФ в телеграм-канале.