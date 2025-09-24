Интервидение
24 сентября, 16:14

Лавров провёл встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Российская делегация во главе с министром прибыла в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях вечером в среду по московскому времени. Лаврова сопровождают постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД Мария Захарова и заместитель министра Сергей Вершинин.

Напомним, Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где проходит юбилейная 80-я сессия ГА ООН, сегодня утром. В расписании главы российской дипломатии встреча с госсекретарём США Макро Рубио.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

