26 сентября, 23:57

Россия и Бразилия подписали план политических консультаций до 2029 года

Сергей Лавров и Мауро Виэйра. Обложка © Telegram / МИД России

Главы внешнеполитических ведомств России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра подписали план политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2026-2029 годы. Церемония подписания документа состоялась перед началом переговоров на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После официальной части встреча продолжилась в закрытом режиме без участия представителей прессы.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Южной Кореи в Нью-Йорке. Перед началом беседы произошёл небольшой протокольный инцидент: сопровождающие министра иностранных дел РК попытались занести в зал внушительных размеров государственный флаг своей страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
