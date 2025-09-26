Лавров назвал военную активность США и союзников против КНДР провокационной

Россия считает военную активность США и их азиатских союзников, направленную против КНДР, провокационной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном, которая прошла на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян», — отметил министр.

Также Лавров подчеркнул, что возвращение к взаимоуважительному диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.

Как сообщал Life.ru, на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД России и Республики Корея. Российская сторона раскрыла некоторые детали подготовки к этому событию. Непосредственно перед началом переговоров произошел небольшой инцидент, связанный с протоколом: свита корейского министра предприняла попытку внести в помещение большой государственный флаг.