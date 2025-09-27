Европа, стремясь к «стратегическому поражению» России, допускает действия киевского режима, включая теракты, внесудебные расправы и рискованные диверсии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Точно так же киевский режим, захвативший власть в результате организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году, взял курс на ликвидацию канонической УПЦ, законодательное истребление русского языка во всех сферах — образовании, культуре, СМИ, — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС.

Напомним, что юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Тематические дебаты пройдут 27 и 29 сентября. Для российской стороны поездка оказалась весьма продуктивной. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций между ведомствами двух стран на 2026-2029 годы.