Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 16:24

Лавров: Европа разрешает Киеву теракты ради нанесения РФ стратегического поражения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европа, стремясь к «стратегическому поражению» России, допускает действия киевского режима, включая теракты, внесудебные расправы и рискованные диверсии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Точно так же киевский режим, захвативший власть в результате организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году, взял курс на ликвидацию канонической УПЦ, законодательное истребление русского языка во всех сферах — образовании, культуре, СМИ, — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС.
Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл более 35 встреч за три дня
Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл более 35 встреч за три дня

Напомним, что юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Тематические дебаты пройдут 27 и 29 сентября. Для российской стороны поездка оказалась весьма продуктивной. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций между ведомствами двух стран на 2026-2029 годы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar