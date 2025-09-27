Интервидение
27 сентября, 20:44

Расчёты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников за три часа над регионами РФ

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями трёх областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Курской областью. Ещё два БПЛА перехватили над Белгородской областью.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на дальность беспилотников, обломки которых были найдены в Польше. Дроны имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. Он подчеркнул готовность России к совместному расследованию инцидента с анализом обломков, а также заявил, что российские БПЛА и ракеты не направлены на государства ЕС или НАТО.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

