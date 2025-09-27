Расчёты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников за три часа над регионами РФ

Дежурные средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями трёх областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Курской областью. Ещё два БПЛА перехватили над Белгородской областью.