Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 17:46

Лавров обратил внимание на дальность упавших в Польше БПЛА

Лавров: Упавшие в Польше БПЛА не могли прилететь из РФ из-за малой дальности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Беспилотники, чьи обломки были обнаружены в Польше, имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полёта у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — обратил внимание министр.

Он подчеркнул, что сразу после инцидента Россия, через свое Министерство обороны, предложила Польше провести встречу для совместного расследования, включающего анализ обломков и оценку зоны поражения.

Польша думает ввязаться в воздушный бой с Россией над Украиной без отмашки НАТО
Польша думает ввязаться в воздушный бой с Россией над Украиной без отмашки НАТО

Также Лавров заявил, что Россия никогда не направляла БПЛА и ракеты по государствам ЕС или НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что ВС РФ не собираются нападать на страны альянса. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жёстким и решительным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar