Лавров обратил внимание на дальность упавших в Польше БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Беспилотники, чьи обломки были обнаружены в Польше, имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полёта у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — обратил внимание министр.
Он подчеркнул, что сразу после инцидента Россия, через свое Министерство обороны, предложила Польше провести встречу для совместного расследования, включающего анализ обломков и оценку зоны поражения.
Также Лавров заявил, что Россия никогда не направляла БПЛА и ракеты по государствам ЕС или НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что ВС РФ не собираются нападать на страны альянса. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жёстким и решительным.
