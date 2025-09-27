Лавров обратил внимание на дальность упавших в Польше БПЛА

Беспилотники, чьи обломки были обнаружены в Польше, имели меньшую дальность полёта, чем расстояние от российской границы до республики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полёта у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — обратил внимание министр.

Он подчеркнул, что сразу после инцидента Россия, через свое Министерство обороны, предложила Польше провести встречу для совместного расследования, включающего анализ обломков и оценку зоны поражения.