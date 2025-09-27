Нефтеперекачивающая станция в Чувашии приостановила работу после атаки БПЛА

Беспилотник ВСУ нанёс удар по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары в Чувашии. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

«Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — уточнил Николаев.

Пострадавших среди населения нет, угрозы для жителей не зафиксировано. Система экстренного реагирования переведена в усиленный режим работы. На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия для оценки масштабов повреждений и восстановления функциональности объекта.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками и Волгоградскую область. Падение обломков привело к незначительным повреждениям двух магазинов. Глава региона сообщил, что пострадавших среди населения нет, и ситуация оперативно стабилизирована.