28 сентября, 16:59

28 сентября, 16:59

Перебои с энергоснабжением начались в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: Атака ВСУ вызвала серьёзные перебои с электричеством в Белгороде

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о значительных проблемах с электричеством и заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он сообщил, что «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Из-за отсутствия света могут возникнуть перебои с оповещением о ракетной опасности или атаках БПЛА. В связи с этим Гладков призвал местных жителей сохранять максимальную бдительность и по возможности находиться дома.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали трое гражданских лиц. Удар был нанесён по территории производственного предприятия, где в момент удара находились сотрудники.

