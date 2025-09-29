Губернатор Гладков показал последствия ракетного обстрела Белгорода ВСУ

В Белгороде несколько человек пострадали при ракетных ударах и атаках FPV-дронов, двоих госпитализировали. Позже за помощью обратился ещё один мужчина, у него диагностировали баротравму. Повреждения также получили частные дома и автомобили, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.







В Белгороде двое обратились за медицинской помощью в городскую больницу №2. Мужчину госпитализировали, у женщины предварительный диагноз не подтвердился.

В селе Репяховка Краснояружского района пострадал боец самообороны, находившийся рядом с местом взрыва: у него зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и травма колена. Помощь оказали на месте.

В Шебекино в результате взрыва дрона осколки повредили три автомобиля на территории предприятия. В Новой Таволжанке беспилотник разрушил кровлю, потолок и окна частного дома, а также частично повредил жилой дом и хозяйственную постройку. Газовая труба была перебита, в двух соседних домовладениях пострадали крыши, заборы, окна и надворные постройки.

В Муроме беспилотник повредил автомобиль. В Отрадном один легковой автомобиль уничтожен, у второго выбиты стекла. На автодороге Ракитное — Бобрава КамАЗ получил повреждения в результате атаки дрона. В посёлке Малиново ещё один автомобиль пострадал от взрыва беспилотника. В хуторе Леоновка БПЛА атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна.

А ранее власти Белгородской области приняли меры на федеральном уровне для восстановления подачи электроэнергии в регионе. Аварийные службы обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках предусмотрена резервная генерация. Губернатор выразил надежду, что ситуация будет нормализована в ближайшее время.