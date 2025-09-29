Власти на федеральном уровне занялись восстановлением электроснабжения Белгорода

В Белгородской области приняты меры для восстановления подачи электроэнергии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что соответствующие действия согласованы с федеральными органами, включая министра энергетики Сергея Цивилева и полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева.

Гладков уточнил, что аварийные службы обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках предусмотрена резервная генерация. Губернатор выразил надежду, что ситуация будет нормализована в ближайшее время.

«По работе школ и детских садов: не хочу сейчас в прямом эфире говорить, потому что не хочу создавать предмет для агрессии или провокаций со стороны ВСУ в отношении наших детей. Постараемся к утру все восстановительные работы в наших учреждениях — детских садах, школах — провести», — отметил он.

Если подача энергии в отдельных учреждениях не будет возобновлена, родители получат информацию к 06:00 мск 29 сентября. Решение о том, оставлять детей дома или отправлять в школу, остаётся за родителями.

Напомним, в Белгороде после атаки украинских БПЛА были зафиксированы проблемы с электроснабжением. Гладков сообщил о значительных проблемах с электричеством и заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо. «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Местных жителей призвали сохранять максимальную бдительность и по возможности находиться дома.