В Белгороде музыканты филармонии продолжили концерт даже после отключения света
В белгородской филармонии произошло отключение света прямо во время концерта, однако это не помешало музыкантам продолжить играть. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Видео © Telegram / Настоящий Гладков
Нарушение подачи электричества произошло на фоне объявления ракетной опасности в Белгороде. Коллектив оркестра продолжил играть классическую музыку под светом фонариков смартфонов и аплодисменты благодарных зрителей.
«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии», — написал глава Белгородской области.
Напомним, вечером в воскресенье, 28 сентября, украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Также в городе были зафиксированы перебои с энергоснабжением. Позднее Гладков сообщил о повторном ударе со стороны Вооружённых сил Украины.
