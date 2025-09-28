В Белгороде музыканты филармонии продолжили концерт даже после отключения света

В белгородской филармонии произошло отключение света прямо во время концерта, однако это не помешало музыкантам продолжить играть. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Нарушение подачи электричества произошло на фоне объявления ракетной опасности в Белгороде. Коллектив оркестра продолжил играть классическую музыку под светом фонариков смартфонов и аплодисменты благодарных зрителей.

«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии», — написал глава Белгородской области.