Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 20:32

В Белгороде музыканты филармонии продолжили концерт даже после отключения света

В белгородской филармонии произошло отключение света прямо во время концерта, однако это не помешало музыкантам продолжить играть. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Нарушение подачи электричества произошло на фоне объявления ракетной опасности в Белгороде. Коллектив оркестра продолжил играть классическую музыку под светом фонариков смартфонов и аплодисменты благодарных зрителей.

«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии», — написал глава Белгородской области.

Дроноводы ВСУ убили мужчину в его доме под Белгородом
Дроноводы ВСУ убили мужчину в его доме под Белгородом

Напомним, вечером в воскресенье, 28 сентября, украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Также в городе были зафиксированы перебои с энергоснабжением. Позднее Гладков сообщил о повторном ударе со стороны Вооружённых сил Украины.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar