Два человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ Белгорода

Два мирных жителя Белгорода получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.



По его словам, мужчина с осколочным ранением брюшной полости и женщина с предварительным диагнозом баротравма были госпитализированы в городскую больницу №2. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор Гладков заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо.