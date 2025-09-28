ВСУ снова обстреляли Белгород

ВСУ вновь обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняются», — написал он.

Все оперативные службы в настоящее время работают на местах.