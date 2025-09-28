ВСУ снова обстреляли Белгород
Гладков: Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
ВСУ вновь обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняются», — написал он.
Все оперативные службы в настоящее время работают на местах.
До этого сообщалось, что в Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор Гладков заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо. Также известно, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека.
