28 сентября, 17:52

ВСУ снова обстреляли Белгород

Гладков: Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsuneomp

ВСУ вновь обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. ​​​​​​​Информация о пострадавших и повреждениях уточняются», — написал он.

Все оперативные службы в настоящее время работают на местах.

До этого сообщалось, что в Белгороде зафиксированы перебои с электроснабжением, вызванные атакой ВСУ по объектам инфраструктуры. Губернатор Гладков заверил, что власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо. Также известно, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека.

Жители Белгорода сообщают о новых взрывах и работе ПВО
Жители Белгорода сообщают о новых взрывах и работе ПВО

Наталья Демьянова
