Жители Белгорода сообщают о новых взрывах и работе ПВО

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека. Мужчина с осколочным ранением брюшной полости и женщина с предварительным диагнозом баротравма были госпитализированы в городскую больницу №2. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.