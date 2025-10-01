ПВО России сбила 12 дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями

Российская система ПВО уничтожила двенадцать украинских беспилотников, которые пытались совершить атаку на три региона РФ. Информацией делится Минобороны России. В частности, вражеские БПЛА пролетали над Брянской, Курской и Белгородской областями.

«С 13.00 мск до 17.00 (по Москве) дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: семь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении.

Ранее в Сети появилось видео с ударом беспилотника, в результате которого погиб председатель горсовета Новой Каховки Владимир Леонтьев. Кадры, зафиксировавшие момент атаки, опубликовал украинский военный корреспондент.