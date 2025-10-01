Взрыв и крики: Появилось видео кровавого убийства депутата Леонтьева в Новой Каховке

В Сети появилось видео с ударом беспилотника, в результате которого погиб председатель горсовета Новой Каховки Владимир Леонтьев. Кадры, зафиксировавшие момент атаки, опубликовал украинский военный корреспондент.

Видео © Соцсети

На кадрах видно, что украинский дрон нанёс удар именно в момент, когда депутат вышел из машины и направился ко входу в здание. После налёта «Бабы-Яги» прогремел мощный взрыв, сразу после чего раздались громкие крики.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Медикам не удалось спасти его жизнь, хотя он был немедленно госпитализирован. Губернатор Владимир Сальдо охарактеризовал Леонтьева как личность с безупречной репутацией, отмечая его искреннюю готовность прийти на помощь и верность своим убеждениям.