Глава Совета депутатов Новой Каховки тяжело ранен при ударе дрона ВСУ

«Cегодня утром при атаке вражеского дрона «Баба-яга» пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сейчас он в тяжёлом состоянии в больнице», — сказал глава региона.

Также Минобороны России сообщило об очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. В течение прошедшей ночи, 1 октября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА самолётного типа. По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь – над Ростовской, три – над Саратовской и один – над Воронежской. Все дроны были уничтожены.