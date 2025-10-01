Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 04:58

Списали на Россию: ВСУ ликвидировали собственных бойцов за отказ идти в атаку

Разведка Востока перехватила переговоры ВСУ, накрывших огнём собственную пехоту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Разведчики российской группировки войск «Восток» перехватили радиопереговоры, в которых украинские военные обсуждали уничтожение группы пехоты дружеским огнём. О новых потерях ВСУ, вызванных их же собственными действиями, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Из расшифровки переговоров следует, что бойцы ВСУ отказались выполнять приказ нового командира – войти в населённый пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там украинский флаг. После отказа военнослужащие решили покинуть позиции, однако вскоре были накрыты огнём со стороны своих же сослуживцев.

«Вышли из «опорника», только отошли, а их соседи наши «минусанули» по приказу», – говорится в одном из фрагментов переговоров.

В Минобороны уточнили, что украинское командование приказало официально списать эти потери на удар ВС РФ.

ВСУшники заставляли жителей освобождённой Сосновки таскать снаряды и трупы военных
ВСУшники заставляли жителей освобождённой Сосновки таскать снаряды и трупы военных

Ранее Life.ru писал, что российские разведчики на фронте выполняют широкий круг задач. Они выявляют диверсионные группы противника, нарушают пути снабжения и помогают армии продвигаться вперёд. Один из бойцов с позывным Бульдозер признался, что теперь разбирает и собирает не автоматы, а дроны – именно беспилотники стали главным оружием разведки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юния Ларсон
